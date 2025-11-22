Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:55 AM IST

    ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്ക​ണം

    നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ വോ​ട്ടി​ന്
    ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ വോ​ട്ടി​നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ഹ്യൂ​മ​ൻ മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​ന്റി​സ്ട്രി പ്രാ​ക്ടീ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 1989ലെ ​ഡി​ക്രി-​ലോ ന​മ്പ​ർ (7)-ൽ ​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ആ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക്സു​ക​ൾ, ശ​രീ​യ​ത്ത് ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (19) പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ​ർ​ഭം തു​ട​രു​ന്ന​ത് അ​മ്മ​യു​ടെ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം, ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​ന് ജ​നി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ജീ​വ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ക​ടു​ത്ത വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ളാ​ണ് ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്ര​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി‍യു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 120 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​ർ​ഭ​ത്തി​ന് പ​ഴ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത് എ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ട്. ഈ ​ര​ണ്ട് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്ന് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശു​പാ​ർ​ശ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. സ്ത്രീ​യു​ടെ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള സ​മ്മ​തം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ​യോ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ​യോ സ​മ്മ​തം. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി​ന്നീ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കും.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ർ​മ്മ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​നി​താ-​ശി​ശു സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ലീ​ന ഖാ​സിം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്ര​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​രം, അ​മ്മ​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, 120 ദി​വ​സ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭ്രൂ​ണ വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​സു​ക​ളി​ലും ശ​രീ​യ​ത്തും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ർ​മ്മ​ശാ​സ്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ന​മ്മു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ്യ​തി​ച​ല​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഖാ​സിം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​മ്മ​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​മ്പോ​ഴോ ഭ്രൂ​ണ​ത്തി​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വൈ​ക​ല്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴോ ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:abortionlawsBahrain NewsShura Council
