Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:40 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​റ​ഞ്ച​ണി​ഞ്ഞ് രാ​ജ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​റ​ഞ്ച​ണി​ഞ്ഞ് രാ​ജ്യം
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​ത്തി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ഫോ​ർ​മു​ല 1 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ വി​ജ‍യ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും. ടീ​മി​ന്റെ പ​പ്പാ​യ ലി​വ​റി നി​റ​ത്തി​ൽ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ച് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചാ​ണ് രാ​ജ്യം ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.



    മ​നാ​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​റ​ഞ്ചും ക​റു​പ്പും ക​ല​ർ​ന്ന മ​ക്ലാ​ര​ന്റെ ത​ന​താ​യ പ​പ്പാ​യ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് വ​ർ​ണ​ശോ​ഭ ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahraingulf news malayalam
    News Summary - The Kingdom of Bahrain wears orange in celebration
    Similar News
    Next Story
    X