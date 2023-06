cancel camera_alt അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യോ​ഗ ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 23ന് ​അ​ൽ ന​ജ്മ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 24 ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

ക​ന്ന​ട സം​ഗം, ബ​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബ​സ​വ സ​മി​തി, ജി.​എ​സ്.​എ​സ്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ്, സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം, അ​റ​ബ് റീ​ജ്യ​ൻ യോ​ഗ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, കെ.​എ​സ്.​സി.​എ, എ​സ്.​പി.​എം, വ​ഗ​ഢ് സ​മാ​ജ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സം​സ്കൃ​തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബാ​പ്സ് സ്വാ​മി നാ​രാ​യ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, തെ​ലു​ങ്ക് ക​ലാ​സ​മി​തി, അ​ഖ​ണ്ഡ ത​മി​ഴ് ഉ​ല​കം, ബി​ഹാ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ചി​ന്മ​യ സൊ​സൈ​റ്റി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, യു.​പി പ​രി​വാ​ർ, ഇ​സ്കോ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ഡി​യ സ​മാ​ജ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സോ​പാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പീ​യു​ഷ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. യോ​ഗ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ രു​ദ്രേ​ഷ് കു​മാ​ർ സി​ങ് യോ​ഗ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി യോ​ഗ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ശി​വാ​ന​ന്ദ് പാ​ട്ടീ​ൽ, ഉ​മേ​ഷ് സോ​ന​രി​ക​ർ, മ​നോ​ജ് പാ​ല​ക്, പ്ര​മോ​ദ് തി​വാ​രി, ദീ​പ​ക് ന​ന്ദ്യാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

The International Yoga Day will be celebrated in a grand manner on June 23.