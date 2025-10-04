Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:04 AM IST

    വാ​യ​ന ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം

    വാ​യ​ന​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​യി​ക്കാ​നും വ​ള​രാ​നും വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​ത്തി​നും വാ​യ​ന ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ ആ​വാ​ത്ത വെ​ള്ള​വും വാ​യു​വും​പോ​ലെ​ത​ന്നെ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​വാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നു​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴാ​തെ അ​ഭം​ഗു​രം തു​ട​രു​ന്നു.

    വാ​യ​ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ വാ​യ​ന അ​ന്യം​നി​ന്നു പോ​കു​ക​യി​ല്ല. വാ​യ​ന​യി​ൽ പ​ത്ര​വാ​യ​ന​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം നി​ല​നി​ന്നു​പോ​രു​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന​ലോ​ക​ത്ത് ഹാ​ർ​ഡ് കോ​പ്പി​യി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി സോ​ഫ്റ്റ് കോ​പ്പി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ത്രം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​മേ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​ര​ൽ​പം പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഒ​രു ദി​ന​പ​ത്രം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തെ കൂ​ടെ കൂ​ട്ടു​കൂ​ടി​യ​താ​ണ്. വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പം ഇ​ല്ലാ​തെ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ പ​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​ണ്.

    വാ​യ​ന​യെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​യ​ന​യു​ടെ​യും ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​മ്പോ​ഴും ക​ഥ​യാ​യി ക​വി​ത​യാ​യി ക​ത്തു​ക​ളാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ താ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. വാ​യ​ന അ​ന്യം​നി​ന്നു​പോ​കാ​തെ തു​ട​ർ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നി​ര​ന്ത​രം പ​ത്ര​മാ​യി കൈ​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്തി​ലും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ. വാ​യി​ച്ചു കേ​ട്ടു ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു വാ​യ​ന അ​തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​യി​യാ​യ ഭാ​വം തു​ട​ര​ട്ടെ.

