Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകനോലി നിലമ്പൂർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 May 2026 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 11:24 AM IST

    കനോലി നിലമ്പൂർ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ്ങിന്റെ സഹായഹസ്തം

    text_fields
    bookmark_border
    കനോലി നിലമ്പൂർ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ്ങിന്റെ സഹായഹസ്തം
    cancel
    camera_alt

    കനോലി നിലമ്പൂർ കൂട്ടായ്മയുടെ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ്

    മനാമ: ജീവകാരുണ്യ കലാകായിക സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ സംഘടനയായ കനോലി നിലമ്പൂർ ബഹ്‌റൈൻ കൂട്ടായ്മയുടെ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജോലി ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ കുടുംബത്തിന് ഫുഡ്‌ കിറ്റുകൾ കൈമാറി.

    കൂട്ടായ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബിൻ ദാസ് മുഖേനെ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിന് ജോലി സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് ഭാരവാഹികൾ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കനോലി കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളായ അൻവർ നിലമ്പൂർ, അനീസ് ബാബു, രജീഷ് ആർ.പി, സാജിദ് കരുളായി, അദീബ് ഷരീഫ്, മനു തറയ്യത്ത്, ജോമോൻ പുല്ലഞ്ചേരി മൊയ്‌ദീൻ കുട്ടി കരിപ്പായി, രേഷ്മ സുബിൻ ദാസ്, നീതു ലക്ഷ്മി, ജസ്‌ന അലി, നീതു രജീഷ്, ഷാമിയ സാജിദ്, സുഹ്‌റ മൊയ്‌ദീൻ, മെഹ്ജബിൻ സലീജ്, മുഹ്സിന കെ.സി, ഷഫ യാഷിക്, ജുമി മുജി, ഫർസാന നജീബ്, ഷിമ എബ്രഹാം, മുബീന മൻഷീർ എന്നിവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ചാരിറ്റി വിങ് കൺവീനർമാരായ റസാഖ് കരുളായി, ഷിംന കല്ലടി എന്നിവർ നന്ദിയും രേഖപെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamaBahrainChildren's WingConnolly Nilambur group
    News Summary - The helping hand of Connolly Nilambur Children's Wing
    Similar News
    Next Story
    X