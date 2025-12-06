Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    6 Dec 2025 7:53 AM IST
    6 Dec 2025 7:53 AM IST

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു
    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മെ​ലോ​ണി​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​യും ത​മ്മി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. 46ാമ​ത് അ​റ​ബ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി​യ​താ‍യി​രു​ന്നു ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി​ബ​ന്ധം ദൃ​ഢ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല നി​ർ​ണാ​യ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും മ​റൈ​ൻ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ലു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​റ​ബ് ഷി​പ്പ് ബി​ൽ​ഡി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റി​പ്പ​യ​ർ യാ​ർ​ഡ് ക​മ്പ​നി​യും (അ​സ്‌​രി) ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഫി​ൻ​കാ​ന്റി​യെ​രി​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ ത്രീ​ഡി പ്രി​ന്റി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രു സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫാ​ക്ട​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും അ​സ്‌​രി​യും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ റോ​ബോ​സെ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും മെ​ലോ​ണി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കോ​ർ​ട്ട് കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

