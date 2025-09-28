Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 28 Sept 2025 1:41 PM IST
    date_range 28 Sept 2025 1:41 PM IST

    ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മാ​ഹാ​ത്മ്യം

    ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ വാ​യ​ന കു​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി പ​റ​യു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ മ​ഹാ​ത്ഭു​ത​മാ​യി കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ദി​ന​പ​ത്രം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ക​യ​റി​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ മു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നു​വേ​ണ്ട ഒ​രു പ്ര​വാ​സി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട എ​ല്ലാ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി മാ​റു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത്, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത അ​റി​യാ​ൻ അ​ച്ച​ടി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ മാ​ത്ര​മേ ന​മു​ക്ക് പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ.

    സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടും ലോ​ക​വും ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ധീ​ന​വും പ​ണ​വും സ​ത്യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ഴു​ങ്ങി​ക്ക​ള​യു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ദി​ന​പ​ത്രം പോ​ലെ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മേ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യോ​ടെ ന​മു​ക്ക് സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ.

    ര​ണ്ടു​ഭാ​ഷ, ര​ണ്ടു​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ര​ണ്ടു​സം​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ അ​നേ​കം വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ഴും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വാ​യ​ന എ​ന്ന പ്ര​ഭാ​ത​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് കോ​ട്ടം ത​ട്ടാ​തെ, എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ ത​ന്റെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​യു​ടെ വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്രം വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ​ടി​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ദി​ന​പ​ത്രം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

