Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Nov 2025 2:41 PM IST
    Updated On
    20 Nov 2025 2:41 PM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം

    • സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി, അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    • നി​ർ​ദേ​ശം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    മ​നാ​മ: പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നും ഇ​റ​ങ്ങാ​നും ഒ​രു അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റി​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് അം​ഗം ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ൽ ദ​ഈ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി. ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള സ്കൂ​ൾ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ ദ​ഈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​ശ്ര​ദ്ധ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​റ​ന്നു​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ട്ടി അ​ക​പ്പെ​ട്ട് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​വും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു ദു​ര​ന്തം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ നാം ​കാ​ത്തി​രി​ക്ക​രു​ത്. നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ ദ​ഈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, ഒ​രു കു​ട്ടി​യും വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പെ​രു​മാ​റ്റ​പ​ര​മോ വൈ​ദ്യ​പ​ര​മോ ആ​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബാ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ ദ​ഈ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന​യു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, നി​ർ​വ​ഹ​ണ സ​മ​യം, മേ​ൽ​നോ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഇ​നി വി​ല​യി​രു​ത്തും.

    News Summary - The goal is to ensure the safety of children
