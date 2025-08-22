Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 1:16 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​ം തൊ​ഴി​ൽ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രെ ജോ​ലി​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​മു​ഖ​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​ം തൊ​ഴി​ൽ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രെ ജോ​ലി​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ചി​ല തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​മു​ഖ​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ശ​മ്പ​ള​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ജോ​ലി മാ​റി​യാ​ൽ പോ​ലും, ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ 75 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥി​ര​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ചെ​യ്യും.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നും ഒ​രു ന​ല്ല അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി. ജ​ലാ​ൽ കാ​ദം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ക​ട​മ​യു​ണ്ട്, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ട് ആ​യ തം​കീ​ൻ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചും വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ്ഥി​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ദം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു സ്ഥി​ര​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വേ​ത​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും തു​ല്യ​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ അ​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്നും കാ​ദം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മി​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:proposalBahrain Newspermanent employment
    News Summary - The goal is to eliminate discrimination against employers in hiring people with disabilities
    Similar News
    Next Story
    X