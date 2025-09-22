Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:27 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ

    ചി​ന്ത​യു​ടെ​യും അ​റി​വി​ന്റെ​യും അ​ന​ന്ത​മാ​യ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ന​മ്മെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​രോ വാ​യ​ന​യും. നാ​മു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ വാ​യ​ന സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു. വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് വാ​യ​ന. മാ​ർ​ക്ക് ട്വ​യി​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട് ‘ജീ​വി​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​വാ​ൻ ന​ല്ല പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ന​ന്മ​യു​ള്ള മ​ന​സ്സും ന​ല്ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും മ​തി’ എ​ന്ന്. മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത് വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. അ​തി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും വേ​ര​റ്റു​പോ​കും. അ​പ​ര​നെ​യും ത​ന്റെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളെ​യും അ​വ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ത​ന്റെ ചു​റ്റി​ലു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്കും ജീ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു പാ​ല​മാ​ണ് വാ​യ​ന. അ​തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്നു. മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ അ​ക്ഷ​ര​കൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ന്ന​തി​യു​ടെ പ​ട​വു​ക​ൾ താ​ണ്ടി​ക്ക​യ​റാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. വെ​റു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ണേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന​യൊ​ടി​ക്കാ​നും ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​റ​ക​ൾ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള ദി​വ്യ​മാ​യ ഔ​ഷ​ധം കൂ​ടി​യാ​ണ് വാ​യ​ന. വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​നേ​ക​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത് ‘ഒ​രു വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​യാ​ൾ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ആ​യി​രം ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ത്ത ആ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഒ​രേ​യൊ​രു ജീ​വി​തം മാ​ത്ര​മാ​ണ്’ (ജോ​ർ​ജ് ആ​ർ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ). സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​പ്ല​വ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്ത് സം​ഭ​വി​ച്ച​തൊ​ക്കെ​യും വാ​യ​ന​യു​ടെ​പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ച​രി​ത്ര​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും വി​ശാ​ല​മാ​യ വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്ര​ണേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യെ പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​വും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​വും വി​വ​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ന​മു​ക്കു​വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന​ത് ടി.​വി ചാ​ന​ലു​ക​ളും മ​റ്റ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി കൈ​യേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ര​വാ​യ​ന എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ കൊ​ള്ള​രു​താ​യ്മ​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തി​നെ തി​രു​ത്തി​ക്കാ​നും പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നീ​തി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളാ​നും ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ, ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്നെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ൾ, വെ​ബ് പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ണ്ട​ത്തേ​ക്കാ​ളും എ​ത്ര​യോ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ള്ള​തും ആ​ധി​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വാ​യ​ന​ശീ​ല​ത്തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 26 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം നി​റ​ഞ്ഞ വാ​യ​ന​ക്ക് അ​ത് നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

