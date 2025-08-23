Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    23 Aug 2025 3:52 PM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 3:52 PM IST

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം ഘ​ട്ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കും

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം ഘ​ട്ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ വാ​ണി​ജ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റാ​യ മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ മു​ഖം മാ​റ്റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം ഘ​ട്ടം 2025-2028 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് ഇ​തു​വ​രെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ 2017 മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 2.296 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. നാ​ലാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കും.

    സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പു​തി​യ കേ​ബി​ളി​ങ്, വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലും മ​ഴ​വെ​ള്ള ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടാ​തെ, ത​റ​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച് താ​പ ഇ​ൻ​സു​ലേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, വ​ഴി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് ചു​റ്റും പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലും മീ​ൻ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലും പു​തി​യ കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കും.

    2023-2024 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 12 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും എ​യ​ർ ക​ണ്ട​ൻ​സ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ ഈ​ച്ച​ക​ളെ അ​ക​റ്റാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സോ​ളാ​ർ ലൈ​റ്റി​ങ്, മീ​ൻ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​യ​ർ ക​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പൊ​തു ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി പു​തി​യ​ത് നി​ർ​മി​ച്ചു. ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ലോ​ഡി​ങ്, അ​ൺ​ലോ​ഡി​ങ് സോ​ണു​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ട്ട് ത​ണ​ലാ​ക്കു​ക​യും, സോ​ൺ ഒ​ന്നി​ന്റെ 55 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​തു​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച തു​ക 2017-2019 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 1.29 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റാ​ണ്. 2020-2022 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 1,01,500 ദി​നാ​ർ, 2023-2024 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 9,04,500 ദി​നാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. 1,41,302 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ, പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി, മാം​സം, മ​ത്സ്യം എ​ന്നീ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ട​ക​ൾ, ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 952 വാ​ണി​ജ്യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ന​വീ​ക​ര​ണ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

