    Bahrain
    date_range 2 Jan 2026 10:35 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 10:35 AM IST

    ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ നാ​ലാം പ​തി​പ്പ് പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു

    എ​ത്തി​യ​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ നാ​ലാം പ​തി​പ്പ് പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു
    ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക ക​ല​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് (BACA) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ്തി. ബു ​മാ​ഹി​ർ തീ​രം മു​ത​ൽ സി​യാ​ദി മ​ജ് ലി​സ് പേ​ൾ മ്യൂ​സി​യം വ​രെ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പാ​ത​യി​ലാ​ണ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    560ല​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, 800ൽ​പ​രം സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ക​ല, ഡി​സൈ​ൻ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ്യ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം, സം​ഗീ​തം, വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ, വി​ജ്ഞാ​ന പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മു​ത്ത് വാ​ര​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​യി​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    ക​ട​ലി​നെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ഷ്വ​ൽ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മേ​ള​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​തി​ൽ ‘ബാ​ക്ക’ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ റി​വാ​ഖ് ആ​ർ​ട് സ്പേ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - The fourth edition of ‘Muharraq Nights’ concluded with great success
