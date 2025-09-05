Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 2:12 PM IST

    മ​റ​ഞ്ഞുപോ​യ ചു​വ​ന്ന മൂ​ക്കു​ത്തി

    മ​റ​ഞ്ഞുപോ​യ ചു​വ​ന്ന മൂ​ക്കു​ത്തി
    ഓ​ണ​ക്കാ​ലം എ​ന്നും ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഒ​രു പൂ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ ചി​ല നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളും ചി​ല സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാം ഒ​രു മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​യാ​യി വ​ന്ന് ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു പേ​മാ​രി​യാ​യി പെ​യ്തൊ​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല ഓ​ര്‍മ​യി​ല്‍ ആ​ദ്യം ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന മു​ഖം എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടേ​താ​ണ്. ച​ന്ദ്ര​ക്ക​ല​യി​ല്‍ ചു​വ​ന്ന ക​ല്ല് പ​തി​പ്പി​ച്ച ചു​വ​ന്ന മൂ​ക്കു​ത്തി​യും പി​ന്നെ വെ​റ്റി​ല​ക്ക​റ പു​ര​ണ്ട വാ​ത്സ​ല്യം നി​റ​ഞ്ഞ ചി​രി​യും ആ​ണ് അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടെ ആ ​മൂ​ക്കു​ത്തി ക​ല്ല് എ​ന്നെ എ​പ്പോ​ഴും ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ആ ​മൂ​ക്കു​ത്തി ക​ല്ലി​ന്റെ ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ക​ണം. എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നി​റ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ൽ ചു​വ​പ്പ് സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​വും ഇ​തു​ത​ന്നെ. ഓ​ണ​ത്തി​ന് പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​യാ​ണ് ആ​കെ കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ധി അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ച്ഛ​മ്മ കൊ​ച്ചു മ​ക്ക​ളെ എ​ല്ലാം കാ​ണാ​നാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ വ​രു​ന്ന​തും. അ​ച്ഛ​മ്മ വ​രു​മെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം ഞാ​ന്‍ ക​ളി​ക്കാ​ന്‍ പോ​കാ​റി​ല്ല. അ​ച്ഛ​മ്മ വ​രു​ന്ന​തും കാ​ത്ത് ഞാ​ന്‍ വ​രാ​ന്ത​യി​ലെ പ​ടി​യി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ച്ഛ​മ്മ​ക്ക് ഒ​പ്പം അ​ച്ഛ​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ ഞാ​നും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​വെ​ക്കും. ആ ​നാ​ട്ടി​ലും എ​ന്റെ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കാ​രൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ എ​നി​ക്ക് ഒ​ത്തി​രി ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​മ്മ​ക്ക് മ​ക്ക​ള്‍ എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ്. അ​തി​ൽ എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ന്‍ ആ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മൂ​ത്ത​ത്. അ​പ്പൂ​പ്പ​ന്‍ അ​ച്ഛ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു​പോ​യി. അ​പ്പൂ​പ്പ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രാ​നു​ഉ​ള്ള ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ അ​ച്ഛ​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​പ്പൂ​പ്പ​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം അ​ച്ഛ​മ്മ മ​ക്ക​ളെ​യെ​ല്ലാം ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്‌ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ത്തി വ​ലു​താ​ക്കി​യ​തും. മ​ക്ക​ളി​ല്‍ അ​ച്ഛ​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ര്‍വി​സി​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗം കി​ട്ടി​യ​ത്. അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും വാ​ത്സ​ല്യ​വും അ​റി​ഞ്ഞ് വ​ള​ര്‍ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്‌ അ​ച്ഛ​ന്‍ എ​പ്പോ​ഴും അ​ച്ഛ​മ്മ​ക്ക് മു​ന്‍ഗ​ണ​ന കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ശ​മ്പ​ളം കി​ട്ടി​യാ​ല്‍ ആ​ദ്യം അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടെ പ​ങ്ക് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​മ്മ​ക്ക് ചെ​ല​വി​നു കാ​ശ് കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ അ​മ്മ​ക്ക് പ​രാ​തി​യും പ​രി​ഭ​വ​വും ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​മ്മ​ക്ക് അ​ച്ഛ​ന്‍ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ശ് മി​ച്ചം​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് കൊ​ച്ചു മ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒാ​രോ​രോ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​വും ഒ​ക്കെ കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നി​രു​ന്ന​തും. ഓ​ണം അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് അ​ച്ഛ​മ്മ വ​രു​മ്പോ​ൾ കു​റെ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു​വ​രും. അ​തി​ല്‍ മി​ക്ക​തും വീ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് ആ​യി​രി​ക്കും. കു​റ​ച്ചു എ​ണ്ണ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടെ കൈ​കൊ​ണ്ട്‌ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും കൊ​ണ്ടു​വ​രും. പി​ന്നെ കു​റ​ച്ച് പ​ച്ച​മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത അ​വ​ലൂ​സ് പൊ​ടി​യും. അ​ത് അ​ച്ഛ​ന് വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​തി​നൊ​ക്കെ പു​റ​മേ കൊ​ച്ചു മ​ക്ക​ള്‍ക്ക് എ​ല്ലാ പേ​ര്‍ക്കും കൊ​ടു​ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും മു​ണ്ടി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്ത് ഒ​രു പൊ​തി ആ​രും കാ​ണാ​തെ ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ക്കും. ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​ക്ക​ള്‍ മൂ​ന്നു​പേ​ർ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ എ​ന്നോ​ട് ഒ​രി​ഷ്ട​ക്കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം മ​റ്റാ​രും കാ​ണാ​തെ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നാ​ര​ങ്ങ മി​ഠാ​യി എ​നി​ക്ക് ത​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന്‌ ആ ​വെ​റ്റി​ല​ക്ക​റ പു​ര​ണ്ട ചി​രി​യും ചു​വ​ന്ന മൂ​ക്കു​ത്തി ക​ല്ലും എ​നി​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യി. പ​ക്ഷേ, ഓ​ര്‍മ​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്നും ആ ​ചു​വ​ന്ന മൂ​ക്കു​ത്തി ക​ല്ലി​ന്റെ ചാ​രു​ത​നി​റ​ഞ്ഞ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ തെ​ളി​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ നി​ല്‍ക്കു​ന്നു​ണ്ട്; ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​സ്ത​മി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു മ​ധു​ര നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി.

