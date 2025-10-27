Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Oct 2025 3:44 PM IST
    27 Oct 2025 3:44 PM IST

    സെൻറ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെൻറ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ന്റെ​യും ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്റെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെൻറ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ദി​വ​സം സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യോ​ടെ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ വി​കാ​രി ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​മ​സ് കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, ട്ര​സ്‌​റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യു ഈ​പ്പ​ൻ, ഹാ​ര്‍വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ വി​നു പൗ​ലോ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് ജ​ന​റ​ന്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് കൊ​ച്ചു​മ്മ​ൻ, ബി​നോ​യ് ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ജോ​ര്‍ജ്, ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹ​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ള്‍, ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബ്, ഗാ​ന​മേ​ള, ഫാ​ഷ​ന്‍ ഷോ, ​ഗെ​യി​മു​ക​ള്‍, ഡാ​ന്‍സ്, സ​ൺ​ഡേ സ്കൂ​ൾ ക്വ​യ​റി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സെൻറ് തോ​മ​സ് യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ല്‍ ഫ്യൂ​ഷ​ന്‍ നൈ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - The first successful run began at St. Mary's Cathedral
