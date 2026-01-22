Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    22 Jan 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 9:41 AM IST

    'എ​ഴു​ത്താ​ണി'​ ആ​ദ്യ​ല​ക്കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    'എ​ഴു​ത്താ​ണി'​ ആ​ദ്യ​ല​ക്കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു ദ്വൈ​മാ​സി​ക ‘എ​ഴു​ത്താ​ണി’​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ല​ക്കം പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല-​സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു ദ്വൈ​മാ​സി​ക ‘എ​ഴു​ത്താ​ണി’​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ല​ക്കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ഴു​താ​നും, വ​ര​യ്ക്കാ​നു​മു​ള്ള ക​ഴി​വു​ക​ൾ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ര​ണ്ടു​മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. ആ​ദ്യ ല​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക്രി​സ്റ്റ​ൽ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വ് കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത്‌ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ന്‍, കെ.​പി.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സൃ​ഷ്ടി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ, കെ.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

