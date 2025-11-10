Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:45 PM IST

    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ സ​മാ​പി​ച്ചു

    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ സ​മാ​പി​ച്ചു
    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​റി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​മ​ച്വ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ (നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ഹോ​ബീ​യി​സ്റ്റ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ) ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    കാ​യി​ക മ​നോ​ഭാ​വ​വും മി​ക​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ഫ​ആ​ലി​യാ​ത്ത് ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ടൂ​ർ സം​ഘാ​ട​ന​മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​രീ​ട നേ​ട്ട​മാ​ണ് ടൂ​റി​ന്റെ ഈ ​വ​ൻ വി​ജ​യം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഈ ​ഇ​വ​ൻ​റി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ടൂ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ദി​വ​സം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Bahrain NewsCyclingSheikh Nasser bin Hamadgulfnewsmalayalam
    News Summary - The fifth Sheikh Nasser bin Hamad Cycling Tour concludes
