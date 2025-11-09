Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘യ​ങ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:05 AM IST

    ‘യ​ങ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്’ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘യ​ങ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്’ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

     ‘യ​ങ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്’ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ണി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൗ​രാ​ണി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് (ബി.​എ.​സി.​എ ) ‘യ​ങ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 1ന് ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ൽ​അ​ത്ത് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൈ​റ്റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക​രു​ടെ മ​ക്ക​ളും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി വ​രെ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി തു​ട​രും.

    ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​രം ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​രാ​വ​സ്തു-​പൈ​തൃ​ക സൈ​റ്റു​ക​ൾ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മൂ​ഹി​ക, ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രി​ലേ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൗ​രാ​ണി​ക പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യി യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യെ അ​തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര സാം​സ്കാ​രി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ബി.​എ.​സി.​എ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsArchaeologistgulfBahrain
    News Summary - The fifth season of 'Young Archaeologist' begins in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X