    Bahrain
    Posted On
    21 Oct 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 11:52 AM IST

    വാ​യ​ന എ​ന്ന വി​കാ​രം

    വാ​യ​ന എ​ന്ന വി​കാ​രം
    ധ​ന്യ മ​നോ​ജ് 

    വാ​യ​ന ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​യെ​യും വി​വേ​ക​ത്തെ​യും അ​തു​പോ​ലെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന, ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ത​മ്പു​രാ​ൻ കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി മാ​ഷി​ന്റെ ക​വി​ത പോ​ലെ...

    ‘വാ​യി​ച്ചാ​ലും വ​ള​രും

    വാ​യി​ച്ചി​ല്ലേ​ലും വ​ള​രും

    വാ​യി​ച്ചാ​ൽ വി​ള​യും

    വാ​യി​ച്ചി​ല്ലേ​ൽ വ​ള​യും’

    അ​തെ ഈ ​ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​ക​വി​ത​യും കു​റ​ച്ചു​വാ​ക്കു​ക​ളും ന​മ്മ​ളെ ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ. വാ​യ​ന ഒ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും മാ​ന​സി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ള​മാ​ണ്. വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്, വി​ശാ​ല​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് എ​ല്ലാം....

    വാ​യ​ന എ​ന്നും എ​നി​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ക​ട​ലാ​സ് തു​ണ്ടി​ൽ തു​ട​ങ്ങി, വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ചേ​ച്ചി അ​ച്ഛ​മ്മ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ക​ഥാ​ബു​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ക്കെ​യാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ങ്ങാ​ത്തം പി​ന്നീ​ട് എ​പ്പോ​ഴോ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ എ​ന്നെ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഞാ​ൻ മ​റ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തി​നെ എ​ന്നി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ച്ച​തും എ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ​യോ കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ചി​ട്ട ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് വ​ന്ന​തും ഈ ​പ​ത്ര​വാ​യ​ന ന​ൽ​കി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    അ​തി​ലു​പ​രി വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ കു​ഞ്ഞു​മ​ക്ക​ളെ വാ​യ​ന​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​ത​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്താ​ൻ വാ​യ​ന അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വാ​യ​ന എ​ന്ന​ത് ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​ണ്, ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ച് പോ​ക്കാ​ണ്.... ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഊ​ളി​യി​ട​ലാ​ണ്!

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​മ്മ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​യ​ന​യെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം എ​ന്ന ഈ ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

