    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:19 PM IST

    സ​മ​സ്ത ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    സ​മ​സ്ത ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    സ​മ​സ്ത ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​സം ഏ​രി​യ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദു​ൽ ഉ​ല​മ സ​യ്യി​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​സം ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. മു​സ്ത​ഫ ഹു​ദ​വി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഹാ​സി​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​സ്‌​ലം ഹു​ദ​വി ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പ് വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉ​സ്‌​മാ​ൻ മൗ​ല​വി വ​യ​നാ​ട്, ഹ​മീ​ദ് പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, ഹം​സ, ഹ​നീ​ഫ മോ​ളൂ​ർ, ശു​ഹൈ​ബ് മ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജ​ബ്ബാ​ർ മാ​ട്ടൂ​ൽ, അ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സു​ലൈ​മാ​ൻ മൗ​ല​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും ശം​സീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

