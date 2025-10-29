Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​യി​ക പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​ക്സ്പോ

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​യി​ക പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​ക്സ്പോ
    ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഒ​ളി​മ്പി​ക് ​ഗെ​യിം​സി​ലേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ദീ​പ​ശി​ഖ​ക​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: എ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​സിം​സി​ന്‍റെ വേ​ദി​യാ​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഒ​രു എ​ക്സ്പോ ഉ​ണ്ട്. ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ തീ​ർ​ത്ത അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സ​മ്പൂ​ർ​ണ എ​ക്സ്പോ.

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കാ​യി​ക ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ള​ട​ക്കം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി​യ​ത് രാ​ജ്യം നേ​ടി​യ ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്. ക​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ട്ടു​കാ​ണാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും കൈ​കൊ​ണ്ട് തൊ​ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ഒ​രു പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    2012 ല​ണ്ട​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ മ​റി​യം ജ​മാ​ലി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണം മു​ത​ൽ 2016 ലെ ​റി​യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്, 2020 ലെ ​ടോ​ക്യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്, ഒ​ടു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​രീ​സ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലേ​ത​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ലെ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ പ്രാ​ധി​നി​ധ്യ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളും 1951 മു​ത​ലു​ള്ള ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സു​ക​ളു​ടെ സു​വ​നീ​റു​ക​ളും ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് എ​ന്നീ ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ ദ്വീ​പ​ശി​ഖ എ​ന്നി​വ​യും ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ​യാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്.

    News Summary - The Expo, which celebrates the nation's sporting prowess
