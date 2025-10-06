Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവി​ദേ​ശ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:18 AM IST

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ സ​മി​തി​ക്കാ​യു​ള്ള ക​ര​ട് നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം. തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ല​മി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​താ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ജ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി നേ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സം​യു​ക്ത ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജോ​ലി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​താ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല.

    കൂ​ടാ​തെ, എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ത്സ​മ​യം പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​കോ​പ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​മി​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക റോ​ളു​ക​ളി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ക​രു​തു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ലു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ മാ​ത്രം നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സേ​വ​ന​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ലി​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഈ ​ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ന​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:eligibility testBahrain Newsforeign workersgulf news malayalam
    News Summary - The eligibility of foreign workers should be checked
    Similar News
    Next Story
    X