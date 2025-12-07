Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 7:47 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ട് കാ​ലം ഓ​ർ​മ​യി​ലി​പ്പോ​ൾ കു​ളി​ർ​കാ​ലം

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ട് കാ​ലം ഓ​ർ​മ​യി​ലി​പ്പോ​ൾ കു​ളി​ർ​കാ​ലം
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​മാ​ണ്. കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ള​ർ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, തെ​രു​വ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്ലി​പ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് വീ​ട് തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങ​ൽ, ചി​ഹ്നം പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​പ​ര്യ​ട​നം... അ​ങ്ങി​നെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ന്റെ ഫ്ര​യി​മി​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു.

    ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സ​പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ഷ്ട​ബോ​ധം നി​ഴ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്റെ നി​രാ​ശ ഉ​ള്ളി​ൽ മു​ള​പൊ​ട്ടും. എ​ന്നാ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത് മു​ത​ൽ ഈ ​ന​ഷ്ട​ബോ​ധ​ത്തെ കു​റെ​യൊ​ക്കെ കു​റ​ക്കാ​ൻ ആ​വു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​നാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കു​ക​ളും അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ജ​യാ​ര​വ​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ ആ​കു​മ്പോ​ൾ നാ​ടി​നെ പ്ര​വാ​സ​പ​രി​സ​ര​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ്വ​സി​ക്കാം. എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്. ജീ​പ്പി​ൽ മൈ​ക്ക് കെ​ട്ടി​യു​ള്ള അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം. മ​ല​യാ​ള​വാ​ക്കു​ക​ൾ പ്രാ​സം ഒ​പ്പി​ച്ചു എ​ഴു​തി ക​ന​ത്ത ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ജീ​പ്പി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് അ​നൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്ത കാ​ലം. ടൗ​ണു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ജീ​പ്പ് സ്ലോ ​ആ​ക്കി അ​ൽ​പം ഗ​മ​യി​ൽ ത​ല വെ​ളി​യി​ലേ​ക്കി​ട്ട് എ​ക്കോ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തൊ​ക്കെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പ​രി​സ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഒ​ക്കെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ശ​ക്തി​ദു​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ദി​വ​സം ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​നൗ​ൺ​സ് മെ​ന്റു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​രോ വാ​ഹ​ന​ത്തെ​യും ര​ണ്ടി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ജീ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ന്നി​ലും പി​ന്നി​ലു​മാ​യി വ​ള​യും. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ. അ​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ശ​ബ്ദ​വും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ അ​നൗ​ൺ​സ് മെ​ന്റ് ചെ​യ്യും. അ​തൊ​ക്കെ ഒ​രു സ്പോ​ർ​ട്സ്മാ​ൻ സ്പി​രി​റ്റോ​ടെ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ പോ​കും. അ​തൊ​ക്കെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ന് ഒ​രാ​വേ​ശം. പി​ന്നീ​ട് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം പ്ര​സം​ഗി​ക​നാ​യി. ഒ​രു ജീ​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. അ​തി​നു മു​ന്നി​ലാ​യി മ​റ്റൊ​രു ജീ​പ്പി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​സം​ഗി​ക​ർ. അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഗ്യാ​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ക​ത്തി​ക്ക​യ​റ​ണം. ഉ​ച്ച ചൂ​ടി​ന്റെ പൊ​രി​യി​ൽ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ചൂ​ട് കൂ​ടും. മു​ന്നി​ൽ എ​ത്ര പേ​ർ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു, നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തൊ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. പ​ഠി​ച്ച​തൊ​ക്കെ കെ​ട്ട​ഴി​ച്ചു​പൊ​ട്ടി​ക്ക​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യും ഒ​രു കാ​ലം. പി​ന്നീ​ട് തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി അ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​വേ ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ്‌ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഈ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ. എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ. ഓ​ർ​മ ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ൾ ഞാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഒ​രു പ്ര​ശ്നം. എ​നി​ക്ക് കി​ട്ടി​യ​ത് കു​ട ചി​ഹ്നം. ഞാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം. എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. നോ​മി​നേ​ഷ​ന്റെ കൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ ലെ​റ്റ​ർ മി​സ് ആ​യ​താ​ണ് എ​ന്ന്. ഉ​ട​നെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ മു​ഖ്യ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി മാ​ത്തോ​ട്ട​ത്തു​ള്ള ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യെ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് വീ​ണ്ടും ചി​ഹ്ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി ക​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ണി ചി​ഹ്ന​വും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു ക​ന്നി അ​ങ്ക​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ 2900 വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ണു​ന്നു. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി​ജ​യി​ച്ചു. ഈ ​സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​ല​ത്ത് അ​തൊ​ക്ക ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സു​ഖം. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​ഉ​ത്സ​വം രാ​ജ്യം ഉ​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു

    TAGS:gulfnewsBahrainElection season
