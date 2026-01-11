Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:51 AM IST

    ആ​ലി​യി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജം

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മ​നാ​മ: സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ആ​ലി​യി​ലെ സ​മ​ഗ്ര ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​പു​ല​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഉ​സാ​മ അ​ൽ അ​ല​വി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    29,106 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​മു​ച്ച​യം ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 10 പ്ര​ത്യേ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​കേ​ന്ദ്രം, കോ​വി​ഡ്-19 മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ സെ​ന്റ​റാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ധു​നി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ടി​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു 'വ​ൺ-​സ്റ്റോ​പ്പ്' ഹ​ബ്ബാ​യാ​ണ് ഇ​ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1,300 പേ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് ആ​ൻ​ഡ് അ​സ​സ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ, ഓ​ട്ടി​സം, സെ​റി​ബ്ര​ൽ പാ​ൾ​സി എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബ്, ഡേ ​ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

