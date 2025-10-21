Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:02 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നു

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നു
    ഇ​ന്ത്യ-​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഒ​രു വ്യാ​ഴ​വ​ട്ട​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് നാ​ളെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​സ ടൗ​ണി​ലാ​ണ് ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2013ൽ ​ചൈ​ന​യി​ലെ നാ​ൻ​ജിം​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് ശേ​ഷം 12 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ (ഒ.​സി.​എ) ഒ​രു ഇ​വ​ന്‍റി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഈ ​ഗെ​യിം​സി​നു​ണ്ട്. ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് 2026ൽ ​സെ​ന​ഗ​ലി​ലെ ഡാ​ക്ക​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​മാ​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​മ്പ് ത​ന്നെ ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ബ​ഡി, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ് ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും ഇ​ന്നു​മാ​യി മ​റ്റ് ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൽ കൂ​ടി ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22നാ​ണ് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നാ​യി വെ​റും പ​ത്ത് മാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. 26 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 4300ൽ ​അ​ധി​കം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം സ്പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സ്, ഈ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘം എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 222 കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഗെ​യിം​സി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് കാ​യി​ക​യി​ന​ങ്ങ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​മാ​യ ക​ബ​ഡി​യി​ൽ ആ​ൺ-​പെ​ൺ ടീ​മു​ക​ൾ ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, കു​റാ​ഷ് എ​ന്ന പു​തി​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ കൗ​മാ​ര താ​രം ഖു​ഷി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ഇ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ബ​ഡി ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ 83-19ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ തേ​രോ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ 46-18 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യൻ ക​ബ​ഡി ടീം

    വൈ​കു​ന്നേ​രം ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ 53-19 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നും പെ​ൺ​പ​ട വി​ജ​യം നേ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല 2012 ല​ണ്ട​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ഗു​സ്തി താ​രം യോ​ഗേ​ശ്വ​ർ ദ​ത്തി​നാ​ണ്. 119 വ​നി​താ താ​ര​ങ്ങ​ളും 103 പു​രു​ഷ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘം. ആ​കെ 28 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഗെ​യിം​സി​ൽ 21 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സി​ലാ​ണ്. ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. 2009ൽ ​സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ അ​ഞ്ച് സ്വ​ർ​ണ​വും മൂ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യും മൂ​ന്ന് വെ​ങ്ക​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:CurtaingulfBahrainAsian Youth Games
