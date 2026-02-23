Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Feb 2026 9:19 AM IST
    23 Feb 2026 9:20 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ മ​ജ് ലി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    റ​മ​ദാ​ൻ മ​ജ് ലി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി റ​മ​ദാ​ൻ മ​ജ് ലി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭാ​വി വി​ക​സ​ന രേ​ഖ​യാ​യ 'ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് വി​ഷ​ൻ 2050' രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ജ്‍ലി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, അ​ൽ ജ​ലാ​ഹ്മ കു​ടും​ബം, അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ജ് ലി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ 'വി​ഷ​ൻ 2030'ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​മാ​യ 'വി​ഷ​ൻ 2050' ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും റ​മ​ദാ​ൻ മ​ജ് ലി​സു​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​വി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വു​മാ​ണ് എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു. മ​ജ് ലി​സ് മേ​ധാ​വി​ക​ളു​മാ​യും സ​ദ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധം പു​തു​ക്കാ​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് മ​ജ് ലി​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

