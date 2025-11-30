Begin typing your search above and press return to search.
    ‘സെ​​ലി​​ബ്രേ​​റ്റ് ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ 2025’ ന് ​ഒ​രു​ങ്ങി രാജ്യം; ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്ക​മാ​കും

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    ‘സെ​​ലി​​ബ്രേ​​റ്റ് ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ 2025’ ന് ​ഒ​രു​ങ്ങി രാജ്യം; ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്ക​മാ​കും
    മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മനാമ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ന് നാ​ളെ രാ​വു​ണ​രും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​പു​രാ​വ​സ്തു അ​തോ​റി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​നാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കു​ക. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ക​ല​ക​ൾ, ഡി​സൈ​ൻ, ക​ര​കൗ​ശ​ല​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ടൂ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ട്.

    ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യും വ്യാ​ഴം മു​ത​ൽ ശ​നി വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ​യു​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും ജി.​സി.​സി​യി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​വ​​ർ​​ഷം 5,00,000 ൽ ​​അ​​ധി​​കം സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​രാ​​ണ് മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​​റ്റ്‌​​സി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച്, റി​വാ​ഖ് ആ​ർ​ട്ട് സ്പേ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​രു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് www.pearlingpath.bh എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും, ക​ൾ​ച്ച​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യ @CultureBah, @pearlingpath എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യും ദൈ​നം​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    വ​​ർ​​ഷാ​​വ​​സാ​​നം വ​​ർ​​ണാ​​ഭ​​മാ​​ക്കാ​​ൻ മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി സാം​​സ്കാ​​രി​​ക ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ, സം​​ഗീ​​ത രാ​​വു​​ക​​ൾ, ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​ക്കും രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കും. 'ഓ​​രോ നി​​മി​​ഷ​​വും ജീ​​വി​​ക്കു​​ക' എ​​ന്ന പ്ര​​മേ​​യ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ‘സെ​​ലി​​ബ്രേ​​റ്റ് ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ 2025’ രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക​പൈ​​തൃ​​ക​​വും ലോ​​കോ​​ത്ത​​ര വി​​നോ​​ദ​അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളും പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കും. പ്ര​​മു​​ഖ മാ​​ളു​​ക​​ളു​​മാ​​യും ഷോ​​പ്പി​​ങ് സെൻറ​​റു​​ക​​ളു​​മാ​​യും സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ ഷോ​​പ്പി​​ങ് ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ലോ​​ടെ​യാ​ണ് ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് തു​​ട​​ക്ക​​മാ​​യ​ത്. പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക റീ​​ട്ടെ​​യി​​ൽ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ത​​ദ്ദേ​​ശീ​​യ ബി​​സി​​ന​​സു​​ക​​ളെ​​യും പി​​ന്തു​​ണ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി വ​​ൻ ഡി​​സ്കൗ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ, എ​​ക്സ്ക്ലൂ​​സീ​​വ് പ്രൊ​​മോ​​ഷ​​നു​​ക​​ൾ, സ​​മ്മാ​​ന ന​​റു​​ക്കെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ പ്ര​​ത്യേ​​ക​​ത​​യാ​​ണ്.

    ടൂ​​റി​​സം മ​​ന്ത്രി ഫാ​​തി​​മ ബി​​ൻ​​ത്​ ജ​​അ്​​​ഫ​​ർ അ​​സ്സൈ​​റ​​ഫി ഈ ​​ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ലി​​നെ രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​െ​ന്റ ടൂ​​റി​​സം സ്ട്രാ​​റ്റ​​ജി 2022-2026ലെ ​​ഒ​​രു പ്ര​​ധാ​​ന നാ​​ഴി​​ക​​ക്ക​​ല്ലാ​​യാ​​ണ് വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. സാം​​സ്കാ​​രി​​കം, വി​​നോ​​ദം, ഷോ​​പ്പി​​ങ് എ​​ന്നി​​വ​​യെ​​ല്ലാം ഒ​​രൊ​​റ്റ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ൽ സം​​യോ​​ജി​​പ്പി​​ച്ച്, സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്കും വൈ​​വി​​ധ്യ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും ഈ ​​മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ സം​​ഭാ​​വ​​ന വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ഈ ​​സീ​​സ​​ൺ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും മ​​ന്ത്രി പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ഹ​​വാ അ​​ൽ മ​​നാ​​മ, മ​​റാ​​ഈ ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ൽ, ലോ​​കോ​​ത്ത​​ര സം​​ഗീ​​ത​വി​​രു​​ന്നു​​ക​​ൾ, ദേ​​ശീ​​യ​ദി​​ന-​​പു​​തു​​വ​​ത്സ​​ര ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഡി​സം​ബ​റി​ലൂ​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യി സോ​​ഷ്യ​​ൽ മീ​​ഡി​​യ​​യി​​ൽ @calendar.bh സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ക. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ www.bahrain.com, BTEA മൊ​​ബൈ​​ൽ ആ​​പ് എ​​ന്നി​​വ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക.

