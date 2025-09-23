Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:44 AM IST

    മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനവും താജുൽ ഉലമ അനുസ്മരണവും നാളെ

    മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനവും താജുൽ ഉലമ അനുസ്മരണവും നാളെ
    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​സ​ന്തം-1500 ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന​വും സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന താ​ജു​ൽ ഉ​ല​മ സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ഉ​ള്ളാ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30ന് ​മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തി​ന​കം സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ മൗ​ലി​ദ്, മ​ദീ​ന ഗാ​ല​റി, മാ​സ്റ്റ​ർ മൈ​ന്റ്, ഡെ​യ്ലി ക്വി​സ്സ്, മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ബ്ലും, ​മ​ദ്ഹു റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന കാ​വ്യ​മാ​യ ബു​ർ​ദ പാ​രാ​യ​ണം, താ​ജു​ൽ ഉ​ല​മ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ക ല​ത്വീ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

