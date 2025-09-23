മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനവും താജുൽ ഉലമ അനുസ്മരണവും നാളെ

മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനവും താജുൽ ഉലമ അനുസ്മരണവും നാളെtext_fields
മനാമ: തിരുവസന്തം-1500 ശീർഷകത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ഐ.സി.എഫ് മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനവും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണവും ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8.30ന് മനാമ സുന്നി സെന്ററിൽ നടക്കും. കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം സ്നേഹസംഗമം, മീലാദ് ഫെസ്റ്റ്, മൊബൈൽ മൗലിദ്, മദീന ഗാലറി, മാസ്റ്റർ മൈന്റ്, ഡെയ്ലി ക്വിസ്സ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലും, മദ്ഹു റസൂൽ സമ്മേളനം എന്നിവ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിച്ചു.
സമാപന സംഗമത്തിൽ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന കാവ്യമായ ബുർദ പാരായണം, താജുൽ ഉലമ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം എന്നിവ നടക്കും. ഐ.സി.എഫ് നാഷനൽ നേതാക്കളായ കെ.സി. സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി, അഡ്വ. എം.സി. അബ്ദുൽ കരീം, അബൂബക്കർ ലക ലത്വീഫി, അബ്ദുൽ ഹകീം സഖാഫി കിനാലൂർ, ഉസ്മാൻ സഖാഫി തളിപ്പറമ്പ്, റഫീക്ക് ലത്വീഫി വരവൂർ, അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും.
