Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:27 AM IST

    ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’ പ​ക​ർ​ത്തി​യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ചി​ത്രം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’
    ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’ പ​ക​ർ​ത്തി​യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ചി​ത്രം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’ പ​ക​ർ​ത്തി​യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ചി​ത്ര​ത്തി​ന​രി​കി​ൽ

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’ പ​ക​ർ​ത്തി​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ചി​ത്രം രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ​ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റും സു​പ്രീം ഡി​ഫ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ചി​ത്രം രാ​ജാ​വി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി (ബി.​എ​സ്.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ജാ​ബ​ർ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​സീ​രി എ​ന്നി​വ​രും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ലും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ‘അ​ൽ മു​ൻ​ദി​ർ’ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Paintingking hamadpresented
    News Summary - The complete painting of 'Al Mundir' was presented to King Hamad
    Similar News
    Next Story
    X