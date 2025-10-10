Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:50 AM IST

    സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ം; രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​സൗ​ഹൃ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്നു- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    നി​ര​ന്ത​ര​ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് വ്യവസായ വാണിജ്യ മ​ന്ത്രി രാ​ജാ​വി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു
    സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ം; രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​സൗ​ഹൃ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്നു- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​സൗ​ഹൃ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ റോ​യ​ൽ ഫാ​മി​ലി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ, വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്, ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു മി​ക​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​വും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ല​നാ​ത്മ​ക​വും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​വി അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൂ​ല​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്നും രാ​ജാ​വ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു​വി​നെ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചേം​ബ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് മ​ന്ത്രി ഫ​ഖ്​​റു രാ​ജാ​വി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല ഇ​ന്ന് ജി.​ഡി.​പി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മേ​ഖ​ല​യാ​യി മാ​റി. 800ൽ ​അ​ധി​കം വ്യ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും ഇ​ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

