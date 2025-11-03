Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right2025ലെ ​ഏ​റ്റ​വും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:37 AM IST

    2025ലെ ​ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ‘സൂ​പ്പ​ർ​മൂ​ൺ’ വി​സ്മ​യം ന​വം​ബ​ർ 5ന്

    text_fields
    bookmark_border
    2025ലെ ​ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ‘സൂ​പ്പ​ർ​മൂ​ൺ’ വി​സ്മ​യം ന​വം​ബ​ർ 5ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: 2025ലെ ​ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​തും തി​ള​ക്ക​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ൻ - ‘സൂ​പ്പ​ർ​മൂ​ൺ’ - ന​വം​ബ​ർ 5, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. ഹി​ജ്‌​റ 1447-ലെ ​ജ​മാ​ദു​ൽ അ​വ്വ​ൽ മാ​സ​ത്തി​ലെ പൗ​ർ​ണ​മി ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റെ​ഡ്ഹ അ​ൽ അ​സ്‌​ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.19ന് ​തു​ട​ങ്ങി പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 6:37 വ​രെ കാ​ണാം.

    ഭൂ​മി​യെ ചു​റ്റു​ന്ന ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത് എ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യം ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 356,840 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ർ​ണ​മി​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ​മൂ​ണി​ന് 14 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ലി​പ്പ​വും 30ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​കം തി​ള​ക്ക​വും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ക​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ‘മൈ​ക്രോ​മൂ​ൺ’ അ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ധ​ന.ഈ ​അ​സു​ല​ഭ​മാ​യ ആ​കാ​ശ​വി​സ്മ​യം വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ശോ​ഭ​യും സൃ​ഷ്ടി​യി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പ​ക​ർ​ത്താ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ൽ അ​സ്‌​ഫൂ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:moongulfnewsBahrainSupermoon
    News Summary - The biggest 'supermoon' of 2025 will be on November 5th
    Similar News
    Next Story
    X