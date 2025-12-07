Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:04 AM IST

    ‘ഉ​ത്ത​മ സ​മൂ​ഹം അ​നു​ക​ര​ണീ​യ മാ​തൃ​ക’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    'ഉ​ത്ത​മ സ​മൂ​ഹം അ​നു​ക​ര​ണീ​യ മാ​തൃ​ക' പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം
    അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെൻറി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഉ​ത്ത​മ സ​മൂ​ഹം അ​നു​ക​ര​ണീ​യ മാ​തൃ​ക’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്.​എം കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ജാ​മി​അ ന​ദ്‌​വി​യ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹം മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കേ​ണ്ട സ​ഹാ​ബി​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ഠം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​ത്മ​വി​ചി​ന്ത​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ജാ​മി​അ ന​ദ്‌​വി​യ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളെ​യും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും ദ​അ​വാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ഷാം കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തെ​രു​വ​ത്ത്, മൂ​സാ സു​ല്ല​മി, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്‌ സ്കൈ, ​സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത്, അ​നൂ​പ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം, ഫാ​റൂ​ക്ക് മാ​ട്ടൂ​ൾ, യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ബീ​ല യൂ​സു​ഫ്‌, ബി​നു റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സ​മീ​റാ അ​നൂ​പ്‌, സീ​ന​ത്ത്‌ സൈ​ഫു​ള്ള എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘The best society is a role model’ speech
