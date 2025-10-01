Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ഴ​ക്കാ​ല മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി രാ​ജ്യം

    പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലെ​യും റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് പ​ണി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും
    മ​ഴ​ക്കാ​ല മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി രാ​ജ്യം
    മ​ഴ​ക്കാ​ല മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തെ നേ​രി​ടാ​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. ന​ഗ​ര, താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ​ക്കും പ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലെ​യും റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ജോ​ലി​ക​ൾ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും.

    പ​ഴ​യ മ​നാ​മ, തൂ​ബ്ലി, സി​ത്ര, സ​ന​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ഉ​പ​രി​ത​ല ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്കും കാ​ര​ണം പു​തി​യ പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വാ​മെ​ന്ന് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​രാ​ദ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​റാ​ദ്, മു​ഹ​റ​ഖ്, ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ, സ​മാ​ഹീ​ജ്, ദി​യാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ട​ൽ ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് പാ​സേ​ജു​ക​ൾ അ​ട​ഞ്ഞ​തോ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ​തോ ആ​യ​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മെ​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ജോ​യ​ന്റ് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​ട​ൽ​നി​ര​പ്പ് 60 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തു തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പൊ​തു​ജ​ന താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ലി​ലും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

