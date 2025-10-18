Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:47 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് രാ​ജ്യം സ​ജ്ജം

    text_fields
    bookmark_border
    45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 4300ലേ​റെ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ⊿ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ​യാ​ണ് ഗെ​യിം​സ്
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് രാ​ജ്യം സ​ജ്ജം
    cancel

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 4,300ൽ ​അ​ധി​കം യു​വ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 780 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഒ​രേ​സ​മ​യം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ വ​ലി​യൊ​രു കാ​ൽ​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ഗെ​യിം​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സു​ഫ് ദു​വാ​യ്ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ടീം ​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗെ​യിം​സി​ൽ, ഏ​ജ്-​ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ന്ന​ത്. മേ​ള​യി​ൽ ആ​കെ 356 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​ൽ 204 അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ, 130 പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ/​അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, 22 ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 54 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​നി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​ക​ളും

    അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ്, 3x3 ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, വോ​ളി​ബാ​ൾ (ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ബീ​ച്ച്), സൈ​ക്ലി​ങ്, ഫു​ട്‌​സാ​ൽ, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ, ഗു​സ്തി തു​ട​ങ്ങി 26 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 2,000ത്തോ​ളം മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​യി താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കും. പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യ ഈ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ്, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോം​ബാ​റ്റ്, എ​മ​ർ​ജി​ങ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കും. ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് വേ​ദി​യാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ട്രാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ൽ​ഡ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22നാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫു​ട്‌​സാ​ൽ, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ക​ബ​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന് ​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങും. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫു​ട്‌​സാ​ൽ, ടീ​ക്ബാ​ൾ, ബീ​ച്ച് വോ​ളി​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21നും ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സു​ഫ് ദു​വാ​യ്ജും മ​റ്റു മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​യും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. വേ​ദി​ക​ളു​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ചൈ​ന (293), യു.​എ.​ഇ (152), മം​ഗോ​ളി​യ (135), ശ്രീ​ല​ങ്ക (100) തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യ ടീ​മു​ക​ൾ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തും. കു​വൈ​ത്ത്, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, ക​സാ​ഖി​സ്താ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​വ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഈ ​ഗെ​യിം​സ് യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:king hamadbahrainnewsgulf news malayalamAsian Youth Games
    News Summary - the Asian Youth Games
    Similar News
    Next Story
    X