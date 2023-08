cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ജീവകാരുണ്യമേഖലയിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണെന്ന് അറബ് പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ അദേൽ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ അസൂമി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

The Arab Parliament Speaker said that the role played by Bahrain in the field of charity is commendable