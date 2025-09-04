Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:53 AM IST

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം; പു​ത്ത​നു​ടു​പ്പും ബാ​ഗും പു​സ്ത​ക​വുമാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ത്തി

    പൂ​ക്ക​ളും മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ
    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം; പു​ത്ത​നു​ടു​പ്പും ബാ​ഗും പു​സ്ത​ക​വുമാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ത്തി
    പിതാവിനൊപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർഥിനി

    മ​നാ​മ: നീ​ണ്ട അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പു​ത്ത​നു​ടു​പ്പും ബാ​ഗും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പൂ​ക്ക​ളും മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ര​വേ​റ്റു.

    ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത് ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മു​ള്ള കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളി​ലും ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നേ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.


    ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ




    മ​നാ​മ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര പി​ന്തു​ണ​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ഈ ​പി​ന്തു​ണ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. നൂ​ത​ന​മാ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

