Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒമ്പതാമത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:12 PM IST

    ഒമ്പതാമത് ബി.കെ.എസ്-ഡി.സി. അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നാളെ തുടങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ർ 4 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം
    ഒമ്പതാമത് ബി.കെ.എസ്-ഡി.സി. അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നാളെ തുടങ്ങും
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വും ഡി.​സി ബു​ക്സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലും ഡി​സം​ബ​ർ 4 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളും സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​ഴോ​ളം മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലാം തീ​യ​തി വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് എ​ൺ​പ​തോ​ളം ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ബാ​ൻ​ഡോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും പ്ര​മു​ഖ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ പ്ര​ഭാ വ​ർ​മ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. രാ​വി​ലെ 9.00 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ആ​ർ​ദ്ര​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഡാ​ൻ​സ് ഡ്രാ​മ, മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ദി​വ​സേ​ന സ്പോ​ട്ട് ക്വി​സ്സും ന​ട​ക്കും.

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു സ​മാ​ജം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് പെ​യി​ന്റി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.

    സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ്രീ. ​ആ​ഷ്‌​ലി കു​ര്യ​ൻ മ​ഞ്ഞി​ല ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ശ്രീ. ​ജോ​യ് പോ​ളി, സ​വി​ത സു​ധി​ർ, സി​ൻ​ഷ വി​തേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും 150ൽ​പ​രം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും വാ​ങ്ങാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളും കാ​ണാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ഏ​വ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 39215128/ 39370929/ 34688624.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfBahrainInternational Book Festival
    News Summary - The 9th BKS-DC International Book Festival will begin tomorrow.
    Similar News
    Next Story
    X