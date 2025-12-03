Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right46ാമത് ജി.സി.സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:18 PM IST

    46ാമത് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് മനാമയിൽ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ, പൊ​തു വി​സ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും
    46ാമത് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് മനാമയിൽ തുടക്കം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഇ​ന്ന് മ​നാ​മ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​യാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ക.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​ധാ​ന്യം നേ​ടു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ആ​റ് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ക​രാ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റും. 2030ഓ​ടെ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഷെ​ങ്ക​ൺ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന പൊ​തു ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഉ​ച്ച​കോ​ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ഗ​ൾ​ഫ് സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ 2027ഓ​ടെ 4.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ചി​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ എ​ണ്ണ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും, ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കും. ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നീ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamagcc summit
    News Summary - The 46th GCC Summit begins in Manama today
    Similar News
    Next Story
    X