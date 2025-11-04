Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right26ാമ​ത് ഐ​ല​ൻ​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:06 AM IST

    26ാമ​ത് ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ചാ​രി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ
    26ാമ​ത് ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ചാ​രി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    26ാമ​ത് ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ചാ​രി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഫ്

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ (എ.​എം.​എ​ച്ച്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 26ാമ​ത് ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ചാ​രി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് റോ​യ​ൽ ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം വി​ക്ടോ​റി​യ​സ് ടീ​മി​നൊ​പ്പ​വും ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം സ​ഫ്രി​യ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​വും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ രാ​ജ​കീ​യ പി​ന്തു​ണ​യും ചാ​രി​റ്റി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗോ​ൾ​ഫി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥി​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ന​ത്തെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ​ര​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഗോ​ൾ​ഫ് പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:golfIslandking hamadgulf news malayalam
    News Summary - The 26th Island Classic Charity Golf Tournament has concluded
    Similar News
    Next Story
    X