Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:14 AM IST

    21ാമ​ത് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    • സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​മാ​യി ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യം
    • 65 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 700ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    21ാമ​ത് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    21-ാമ​ത് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് സ​മാ​പ​ന വേ​ദി

    മ​നാ​മ: സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത 21ാമ​ത് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സും (ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സി​റി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​സ​ദ് ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഷൈ​ബാ​നി, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ ഗാ​ർ​ഗാ​ഷ്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​വാ​ർ​സെ​ൻ അ​ഘാ​ബെ​കി​യ​ൻ ഷാ​ഹി​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മ​ന്ത്രി പ്ലീ​നി​പൊ​ട്ട​ൻ​ഷ്യ​റി ഡോ. ​മ​നാ​ൽ റാ​ദ്‌​വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​സെ​ഷ​ൻ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ക, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ മൂ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സൈ​പ്ര​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​കോ​ൺ​സ്റ്റാ​ന്റി​നോ​സ് കോം​ബോ​സ്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ സീ​നി​യ​ർ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സ​ഖി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നാ​റ്റോ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സു​പ്രീം​അ​ലൈ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ സ​ർ കെ​യ്ത്ത് ബ്ല​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​രം, മാ​രി​ടൈം സു​ര​ക്ഷ, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    നാ​റ്റോ​യു​ടെ മി​ലി​ട്ട​റി ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്മി​റ​ൽ ജു​സെ​പ്പെ കാ​വോ ഡ്രാ​ഗ​ൺ, റൊ​മാ​നി​യ​യു​ടെ മു​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ന്ന ബി​ർ​ച്ചാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​ഷ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ണ​വ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ൽ 65 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 700ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു, 27 യു​വ നേ​താ​ക്ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ 103 ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി.

    സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വു​മാ​യ ഡോ. ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഗീ​ഗ​റി​ച്ച് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

