Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    9 Feb 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    9 Feb 2026 9:20 AM IST

    ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ത​ണ​ൽ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 17 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ണ​ൽ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ 2026-28 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം മ​നാ​മ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് മാ​ഹി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​കെ. ബാ​ല​നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ർ. പ​വി​ത്ര​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തെ​രു​വ​ത്ത്, റ​സാ​ഖ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ജ​ലീ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹ​സ്സ​ൻ പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, സ​ലിം ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

