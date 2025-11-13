Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    13 Nov 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 10:41 AM IST

    ത​ണ​ൽ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    ത​ണ​ൽ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
    ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച

    സ​ഹാ​യം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച സ​ഹാ​യം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. വ​ട​ക​ര ത​ണ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ക്കീ​ന ബ​ഷീ​റി​ൽ നി​ന്നും ത​ണ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി ആ​യി​ഷ ഭാ​നു ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ത​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ഐ. നാ​സ​ർ, ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, പി.​പി. ബ​ഷീ​ർ, സ​ജ്‌​നാ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ക​ച്ചും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ടി.​ഐ. നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

