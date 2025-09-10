Begin typing your search above and press return to search.
    ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
     ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. റി​ഫ ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​ലി​ക​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    നീ​തി​നി​ഷേ​ധം ഇ​ന്ന് സ​ർ​വ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​ശാ​ന്തി​യു​ടെ കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും നീ​തി സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​ച​ക ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. നീ​തി പു​ല​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ലോ​ക​ത്ത് ശാ​ന്തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക. നീ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക എ​ന്ന​ത് ഏ​തൊ​രു വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ​യും നി​ർ​ബ​ന്ധ ബാ​ധ്യ​ത​കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ത് സ്വ​ന്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​തി​രാ​യാ​ൽ പോ​ലും അ​തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ മൂ​സ കെ.​ഹ​സ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ്, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൂ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ, അ​ഹ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

