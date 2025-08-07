Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:15 AM IST

    ടീ​ൻ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    ടീ​ൻ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ടീ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം. ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഫ​യാ​സ് ഹ​ബീ​ബ്, അ​ൻ​ഷ​ദ് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രും ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ്ല​സ് ടു ​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. ഇ​നി​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 3304 9521 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ക്യാ​മ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​നീ​സ് വി.​കെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsFriends Social AssociationteensResidential Camp
