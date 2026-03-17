Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightടീൻ ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 March 2026 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 1:29 PM IST

    ടീൻ ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻ ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മനാമ: ടീൻസ് ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻ ഫ്രൻഡ്സ് സ്റ്റഡി സർക്ക്ളുമായ് സഹകരിച്ച് ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അൽ മുംതഹിന അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി യായിരുന്നു പരീക്ഷ. ഇതിലെ സൂക്തങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും വിദ്യാർഥികൾക്ക് റമദാൻ തുടക്കം മുതൽ പഠനത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. യുവതലമുറയെ ഖുർആൻ പഠനത്തിൽ തൽപരരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ധാരാളം പേർ പങ്കെടുത്തു.

    ഫ്രൻഡ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അസി. ജന. സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ, ടീൻ ഇന്ത്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി റഷീദ സുബൈർ, വനിതാവിഭാഗം കൺവീനർ ലുലു അബ്ദുൽ ഹഖ് ഉപദേശക സമിതി അംഗം യൂനുസ് സലീം എന്നിവർ പരീക്ഷക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വിജയികളെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: organized, Quran Knowledge Test, Teens India Bahrain
    News Summary - Teen India Bahrain organizes Quran knowledge test
    Next Story
    X