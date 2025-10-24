Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    24 Oct 2025 11:26 AM IST
    24 Oct 2025 11:26 AM IST

    ‘സോ​ൾ-​എ.​ഐ' ഇ​യ​ർ​ഫോ​ൺ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട്

    ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    മ​നാ​മ: ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​യ ‘സോ​ൾ-​എ.​ഐ’ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഇ​യ​ർ​ഫോ​ൺ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് സോ​ൾ-​എ.​ഐ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    എ.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ഡാ​പ്റ്റീ​വ് സൗ​ണ്ട് സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ച് ശ​ബ്ദം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും. ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ക്ലി​യ​ർ വോ​യ്‌​സ് ഇ​ൻ​റ​റാ​ക്ഷ​ൻ, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഡി​വൈ​സ് ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​ക്കി​യ ഓ​ഡി​യോ അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ സോ​ൾ-​എ.​ഐ ഇ​യ​ർ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നീ​ൽ ശ​ർ​മ്മ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് കു​മാ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രൊ​ഡ​ക്റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​വി​നാ​ഷ് സോ​ൾ എ.​ഐ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ലൈ​വ് ഡെ​മോ​ൺ​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി. കീ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത്ത് ആ​ർ. പി​ള്ളൈ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സോ​ൾ-​എ.​ഐ​ക്ക് പു​റ​മെ, ര​ണ്ട് ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ കൂ​ടി ഗ​ൾ​ഫ് വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്ക് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യ​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ക്ലീ​നി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യ ഇ​ക്കോ​വാ​ക്സും എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യും മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​മ​റ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഓ​സു​വു​മാ​ണ് മ​റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ൾ.

    1.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ 2003ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട്, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ്.

