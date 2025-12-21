Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Dec 2025 12:51 AM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 12:51 PM IST

    ടീം ​സി​ത്താ​ർ ഹാ​ർ​മ​ണി നൈ​റ്റ്‌-25 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ടീം ​സി​ത്താ​ർ ഹാ​ർ​മ​ണി നൈ​റ്റ്‌-25 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ടീം ​സി​ത്താ​ർ ഹാ​ർ​മ​ണി നൈ​റ്റ്‌-25​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡാ​യ ടീം ​സി​ത്താ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​സാ​ഗ​ർ ഡ്യൂ​യ​റ്റ് സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് പ്ര​മോ​ദ് മോ​ഹ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ്‌ മേ​നോ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വീ​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ജൂ​ഡി​ത് രാ​ജ​ൻ, സു​നീ​ഷ് എം.​എ​സ്, ശി​വാം​ബി​ക, മാ​യ അ​ച്ചു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സം​ഗീ​ത​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കെ​വി​ൻ, ഗാ​യ​ത്രി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ശ​ര​ത്, രാ​ഖി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ജ​യ​ൻ, ജീ​ഷ്മ എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും കൈ​മാ​റി.

    ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ ഫാ​റൂ​ഖ്, ര​മ്യാ പ്ര​മോ​ദ്, നി​ത്യാ റോ​ഷി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി.

    വി​ഷ്ണു മോ​ഹ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി. രാ​ഖി വി​ഷ്ണു, വി​നോ​ജ്, റി​ജോ രാ​ജ​ൻ, റി​ൻ​സി രാ​ജ​ൻ, നീ​തു എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​രി​ത വി​നോ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Team Sitar Harmony Night-25 was a highlight
