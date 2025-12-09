Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:01 AM IST

    ടീം ​സി​താ​ർ ഹാ​ർ​മ​ണി നൈ​റ്റ്‌-25 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ടീം ​സി​താ​ർ ഹാ​ർ​മ​ണി നൈ​റ്റ്‌-25 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് ആ​യ ടീം ​സി​താ​ർ മ്യൂ​സി​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി​ദ്യാ​സാ​ഗ​റി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ്‌ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 19ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡ്യൂ​വ​റ്റ് സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് പേ​രു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 33723108, 38106163 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ഏ​വ​രേ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

