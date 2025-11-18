Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:18 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ടീം ​എ​യ്‌​സേ​ഴ്‌​സി​ന് കി​രീ​ടം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ടീം ​എ​യ്‌​സേ​ഴ്‌​സി​ന് കി​രീ​ടം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. 'ടീം ​എ​യ്‌​സേ​ഴ്‌​സ്' കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മെ​ൻ​സ് ഡ​ബി​ൾ​സ്, മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബി​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10ൽ ​അ​ധി​കം വ​നി​താ താ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 80ൽ ​അ​ധി​കം ക​ളി​ക്കാ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ലെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ സെ​ക്ഷ​ണ​ൽ മെ​മ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.



    ആ​ദ്യ​വ​സാ​നം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ, റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ 'ടീം ​ഐ.​സി. വു​ൾ​ഫ്‌​സ്' (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ-​എ​ൻ.​എ​സ്. ജെ​യി​ൻ) ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, 'ടീം ​എ​യ്‌​സേ​ഴ്‌​സ്' (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ-​ടോ​ഗി മാ​ത്യു) 3-2 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് വി​ജ​യം നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ൻ​ഡി​വി​ജ്വ​ൽ ട്രോ​ഫി​ക​ളും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​രു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി എ​വ​ർ റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ർ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​രു​ണാ​ച​ലം, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ന​ഹാ​സ് ഒ​മ്മ​ർ (വാ​ല്യൂ ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്), സ​തീ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ (നാ​പ്കോ നാ​ഷ​ന​ൽ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:winnerbadminton tournamentBahrain Newsindian club
    News Summary - Team Acers wins the Indian Club Badminton Tournament
