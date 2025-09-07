Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:48 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:48 PM IST

    ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഡേ, ​മീ​ലാ​ദു​ന്ന​ബി, ഓ​ണം; ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ഘോ​ഷി​ച്ച് എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം (എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ്) അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം, ന​ബി​ദി​നം, ഓ​ണം എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പാ​ര​മ്പ​ര്യം, വി​ശ്വാ​സം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​യി ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം മാ​റി.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യം, ന​ന്ദി, സാം​സ്കാ​രി​ക സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് ക​ര​ക്ക​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ക്സ്കോം അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 60 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ൻ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ജോ​ൺ ഹെ​ന്റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ബി​ന, റെ​ജി​ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ലി​ബി ജെ​യ്‌​സ​ൺ, ഡോ. ​നി​നു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ബാ​ബു കു​ഞ്ഞു​രാ​മ​ൻ, റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് കെ.​ഇ, ജേ​സ​ൺ, ബോ​ണി വ​ർ​ഗീ​സ്, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ബി​ന ആ​യി​രു​ന്നു അ​വ​താ​ര​ക. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റെ​ജി​ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf Newsteachers dayBahrain NewsLatest News
    News Summary - Teachers' Day, Meeladunnabi, Onam; SGF celebrates together
