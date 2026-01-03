Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:59 AM IST

    സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി​യി​ള​വ്; ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ത​ർ​ക്കം

    സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി​യി​ള​വ്; ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ത​ർ​ക്കം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​കു​തി​യി​ള​വ് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം വാ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വ​രു​മാ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ വൈ​ദ്യു​തി ഗ്രി​ഡി​ന്മേ​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാ​നും നി​കു​തി​യി​ള​വ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം, സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റ്, ജി​യോ​തെ​ർ​മ​ൽ, ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സി​നെ​യും നി​കു​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ത​ലാ​ൽ അ​ൽ മ​ന്നാ​യ്, ദ​ലാ​ൽ അ​ൽ സാ​യി​ദ് തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ച് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 1, ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 13 എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ച​നം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും നി​കു​തി​യി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

